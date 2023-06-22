مدبولي يشهد توقيع عقدي إيجار ووكالة لإعادة تشغيل مصنع غير مستغل لمرشحات الكلى

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقدي إيجار ووكالة، لإعادة تأهيل وتشغيل مصنع غير مُستغل لمرشحات الكٌلى، وذلك بين شركة النصر للكيماويات الدوائية، وشركة وادي النيل اشتيو لايف ساينس للصناعات الدوائية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

وقام بالتوقيع على عقدي الإيجار والوكالة، كلٌ من: الدكتور أشرف سميح صادق، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الدوائية، والدكتور محمد عمرو مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل اشتيو لايف ساينس للصناعات الدوائية، ومحمد إبراهيم دبور، نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل اشتيو لايف ساينس للصناعات الدوائية.

ويأتي توقيع العقدين بهدف إعادة تأهيل وتشغيل مصنع مرشحات الكٌلى غير المستغل، والمملوك لشركة النصر، واستصدار التراخيص اللازمة، وذلك انطلاقاً من خبرة الشركتين في مجال الصناعات الدوائية، والسعي لتوفير احتياجات الغسيل الكُلوي بكافة مستلزماتها، إلى جانب الحد من استيرادها من الخارج، من أجل توفير العملة الأجنبية، وإنعاش الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية في البلاد في ضوء توجيهات الدولة والقيادة السياسية.

ونص عقد الإيجار على قيام شركة وادي النيل باستئجار مصنع مُرشحات الكُلى المملوك لشركة النصر، وكذا المخازن المُلحقة به، والكائن بمصانع شركة النصر بأبي زعبل بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، لمدة 9 سنوات، بالاشتراطات المتفق عليها بين الطرفين.

ووفق عقد الإيجار، تلتزم شركة وادي النيل بتطوير مصنع مُرشحات الكُلى المشار إليه، وإعادة تأهيله فنياً وهندسياً وإنشائياً، واستصدار كافة التراخيص التي تتطلبها الجهات الحكومية مثل وزارة الصحة وهيئة الدواء، كما تلتزم في سبيل ذلك بالتعاقد مع مكتب استشاري هندسي مُعتمد لإجراء أية تعديلات هندسية تتطلبها تلك الجهات.

كما تلتزم شركة النصر بإمداد شركة وادي النيل بأية مستندات أو خرائط أو رسومات أو تراخيص لازمة خلال فترة إعادة التأهيل واستخراج تراخيص التشغيل، وكل المستندات الخاصة بخط الإنتاج، وأية إجراءات أخرى لترخيص المصنع وخط الإنتاج لتسجيل المرشحات والمستلزمات الطبية، وكذا كافة مستندات وتراخيص المستحضرات.

في الوقت الذي نص فيه عقد الوكالة بين الشركتين، على أن تتعامل شركة وادي النيل بموجب توكيل من شركة النصر، مع كل من وزارة الصحة المصرية، وكافة الهيئات والإدارات والأجهزة والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها، وهيئة الدواء المصرية وكافة الجهات والأجهزة التابعة لها، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكذا وزارة التجارة والصناعة، ومحافظة القليوبية التي يقع المصنع داخل نطاقها، وكافة الجهات والأحياء التابعة لها، وإدارات التراخيص والإدارات الهندسية ومكاتبها، وأيضاً الهيئة العامة للاستثمار وكافة الإدارات التابعة لها، وهيئة المساحة المصرية وكافة المكاتب التابعة لها.

كما يحق لشركة وادي النيل ـ بموجب عقد الوكالة ـ تمثيل شركة النصر والتوقيع نيابة عنها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والمصالح والوزارات وكافة الإدارات المختصة.