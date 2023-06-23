وفاة شاب بعد أسبوع من حفل زفافه بالغربية.. مات أثناء تركيب «طبق دش»

شهدت قرية كفر حجازي، إحدى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى، وفاة أحد الشباب صعقا بالكهرباء أثناء تركيب دش أعلى سطح منزله، وذلك بعد مرور 7 أيام على زواجه.

وخيم الحزن على أهالي القرية، وأصيبوا بحالة من الصدمة، وجرى تشييع جثمان الشاب عصر اليوم، ودفنه بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن تسيطر على وجوه الأهالي.

تفاصيل الواقعة

البداية للواقعة، كما يروي تفاصيلها وليد مصباح، أحد أقارب المتوفى أن الراحل يدعى محمد جلال، في العقد الثالث من عمره، ويمتاز بالأخلاق والسيرة الحسنة، وكان حفل زفافه من 7 أيام، وحضره آلاف من أهالي القرية.

وأوضح «مصباح»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتوفى تعرض للصعق الكهربائي، أثناء تركيب طبق دش جرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تشييع الجثمان

وسط حالة من الحزن تسيطر على وجوه الأهالي بالقرية، جرى تشييع جثمان الشاب، بعد أداء صلاة الجنازة عليه ودفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه، وكان مستشفى المحلة العام، استقبل أحد الشباب ويدعى محمد جلال، في العقد الثالث من عمره، من قرية كفر حجازي، مركز المحلة الكبرى، متأثرا بتعرضه إلى صاعق كهربائي، ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر وصوله.