إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمدينة نصر إلى المحاكمة

قررت جهات التحقيق إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع للمحاكمة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهمين للجريمة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بمدينة نصر من أحد المواطنيين، يفيد اكتشافه سرقة السيارة ملكه، حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم، ثم ورد له اتصال تليفوني ساومه خلاله المتصل على إعادة السيارة مقابل مبلغ مالي.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد هوية مرتكبي الجريمة، وتبين أنهم 3 عناصر إجرامية، وجرى ضبطهم، وعثر بحوزتهم على 4 مفاتيح مصطنعة، و3 هواتف محمولة، سيارة ملك أحد المتهمين «المستخدمة في ارتكاب الواقعة»، والسيارة المستولى عليها من المُبلغ.

كما اعترف المتهمين بارتكاب الجريمة بأسلوب «المفتاح المصطنع»، واستخدام السيارة المضبوطة في ارتكاب وقائع السرقات، كما أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بالأسلوب ذاته، وارتكابهم 10 وقائع سرقة، وتصرفهم في المسروقات بالبيع لعملائهم سيئ النية.

وتبين أن المتهمين 4 تجار خردة، لهم معلومات جنائية، مقيمين في محافظة القليوبية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة المتهمين

أما عن العقوبة القانونية، فقد نصت المادة 318 من قانون العقوبات في جرائم السرقة، على حبس كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين، على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات، على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل، أو اثنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.