حبس تشكيل عصابي تتزعمه سيدة متخصص في سرقة متعلقات السيارات بالموسكي

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي تتزعمه سيدة متخصص في سرقة متعلقات السيارات بمنطقة الموسكي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على أن يتم تجديد الحبس في الميعاد القانوني.

بداية الواقعة

تلقى مدير مباحث القاهرة أخطارا يفيد بضبط إحدى السيدات، بدائرة قسم شرطة الموسكي، أثناء بيعها جهاز تابلت بثمن بخس بأحد محال الأجهزة الإلكترونية الكائنة بمنطقة الموسكي، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقة شنطة بداخلها بعض الأجهزة الإلكترونية، من داخل إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة الموسكي، بأسلوب «كسر الزجاج»، بالاشتراك مع شخصين «لهما معلومات جنائية»، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما علي جهاز «تابلت»، 2 هاتف محمول «مجهولين المصدر»، أجنة حديدية، جاكوش، سيارة ملك وقيادة أحدهما.

اعتراف المتهمين

بمواجهتهم عن مصدر المضبوطات حيازتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب «كسر الزجاج والمغافلة» بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، واعترفوا بإرتكاب 3 وقائع أخرى، وتم بإرشادهم ضبط جهاز لاب توب لدى عميلهم «سيئ النية» «له معلومات جنائية»- مقيم بمحافظة الجيزة.

باستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

العقوبة القانونية

جاء نص المادة 318 من قانون العقوبات في جرائم السرقة، بأن كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.