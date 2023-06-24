«القاهرة الإخبارية»: روسيا تتهم الغرب بمنع أوكرانيا من التفاوض معها

كشف ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية بنيويورك تفاصيل جلسة مجلس الأمن حول استخدام المسيرات في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الجلسة حملت في طياتها العديد من القضايا، ومنها مسألة البنية التحتية والمسيرات والاتهامات المتبادلة والمكررة والسيناريوهات المحفوظة منذ اندلاع هذه الأزمة قبل عام.

المندوب الروسي كال الاتهامات إلى أوكرانيا والدول الأوروبية

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية ليندا عبداللطيف عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الجلسة بدأت تحت رئاسة الإمارات العربية المتحدة وتحدث خلالها المندوب الروسي الذي كال الاتهامات إلى أوكرانيا والدول الأوروبية وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا أن المندوب الروسي أكد أن روسيا تساعد الدول النامية في موضوع الحبوب وأن الغرب هو الذي يمنع أوكرانيا من التفاوض ولا يهمه مصير الشعب الأوكراني.

المندوب الروسي اتهم نظام كييف بأنه غير مهتم بمصالح شعبه

وأشار إلى المندوب الروسي اتهم نظام كييف بأنه غير مهتم بمصالح شعبه وأن العمليات الروسية هي عمليات لنزع العسكرة والسلاح في أوكرانيا ومحذرًا من اعتداء أوكرانيا بشكل صارخ على روسيا وان كييف هي المسئول الأول عن هذه الحرب.