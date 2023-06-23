القاهرة الإخبارية: تركيا تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين لمسجد بنابلس وتدعو لتقديمهم للعدالة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بإدانة وزارة الخارجية التركية، بشدة، اقتحام مستوطنين إسرائيليين مسجد في قرية «عوريف» جنوبي نابلس، واعتداءهم على المصحف الشريف، داعية إلى «تقديم مرتكبي جريمة الكراهية غير المقبولة هذه إلى العدالة في أقرب وقت ممكن».

استشهاد الشاب عمر جبارة

وأعربت الخارجية التركية، في بيان صدر عنها، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوتر مجددًا في الأيام الأخيرة بالضفة الغربية المحتلة، كما أدانت الهجمات التي تشنها جماعات المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، والتي أسفرت عن استشهاد الشاب عمر جبارة (25 عامًا) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله.

اقتحام مسجد في قرية عوريف جنوبي نابلس

وجددت «الخارجية التركية»، التأكيد أن «من واجب دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي أن تمنع جميع الهجمات على السكان الفلسطينيين المحليين، أماكن عبادتهم ومساكنهم وممتلكاتهم من المستوطنين اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تمنع جرائم الكراهية، بما في ذلك كراهية الإسلام»، وأظهر مقطع فيديو نشر، أمس الخميس، مستوطنين يقتحمون مسجدا في قرية عوريف جنوبي نابلس، بصحبة كلب بوليسي، قبل أن يمزق أحدهم نسخة من المصحف الشريف عند باب المسجد.