تدريب الطالبات على أعمال الكروشيه ضمن الأنشطة الصيفية بمدارس الإسكندرية

أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، التقديم الدعم للمدارس لتنفيذ الأنشطة الصيفية المختلفة للطلبة، من بينها مدرسة جعفر بن أبي طالب الرسمية لغات التابعة لإدارة العجمي، والتي تدرب الطالبات على أعمال الكروشيه وكروشية التابستري ورسومات بالباترون وغيرها.

رعاية مواهب الطلاب

وقالت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن المديرية تدعم النشاط الصيفي للطلاب في مختلف المجالات والأنشطة، ويتم تدريبهم خلال الإجازة الصيفية على أعمال هادفة للاستفادة القصوى من الإجازة، ليتعلموا حرفة مفيدة، أو يتم رعاية مواهبهم سواء فنية أو ثفافية.

وأضاف بسيوني محمد بسيوني، مدير عام إدارة العجمي التعليمية، أن جميع المدارس بها النشاط الصيفي، إلى جانب مركز النشاط في مدرسة الشهيد محمود محمد الابتدائية بالبيطاش، «ونقدم لأبناءنا كل الدعم المادي والمعنوي من خلال إدارة الخدمات التربوية».

أعمال كروشيه في المدارس

فيما أكدت أمل علي، مدير إدارة الخدمات التربوية بإدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، أن النشاط الصيفي يقوم بالاعتماد على متخصصين في مختلف المجالات لتعليم وتدريب الطلاب على النشاط الذي يحبونه.

بتدريب الطالبات علي غرز الكروشيه

وأوضحت هند عبد الناصر، مدير مدرسة جعفر بن أبي طالب، أنه يتم عمل أشغال متنوعة من الكروشيه بخيوط الصوف والميكرامية «مقلمات - شنط - جوانتي - كوفية»، مؤكدة أنه لأول مرة يتم تدريب الطالبات على عمل كروشيه التابستري رسومات بالباترون وعمل سجادة صغيرة «دواسة»، موضحة أن ريهام عزت، معلمة الاقتصاد المنزلي بمدرسة جعفر بن أبي طالب، دربت الطالبات على تلك الأعمال.