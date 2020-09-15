بدء النشاط الصيفى لتعليم "الإنجليزية والفرنسية" وبرامج الكمبيوتر

حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على دعم أبنائها الطلاب وتطوير مهاراتهم فى كافة المجالات، تعلن الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني عن بدء النشاط الصيفى لتعليم اللغات "الإنجليزية، والفرنسية، وتعليم برامج الكمبيوتر"، وذلك من خلال الجداول المعلنة على منصة البث المباشر Stream.moe.gov.eg.

وأوضحت الوزارة أن مواعيد برنامج اللغة الإنجليزية سيكون أيام "السبت، الإثنين، الأربعاء"، وبرنامج اللغة الفرنسية أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس"، وجميعها تبدأ من الساعه 7 إلى 8 مساءًا.