6 أعراض تستوجب زيارة الطبيب خلال الحج.. اعرف طرق الوقاية

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الأعراض التي إذا ظهرت على الحجاج خلال أداء مناسك الحج لابد من طلب الطبيب فورا، مبينة أن هذه الأعراض تتمثل في «اضطراب بالمعدة، أو تقلصات وآلام بالمعدة، والقيء، والإسهال، وارتفاع درجة الحرارة، والصداع» لابد من الاتصال بالطبيب وطلب الذهاب إلى المستشفى، مشيرة الى أنَّ هذه الأعراض تدل على الإصابة بالتسمم الغذائي.

أعراض احذرها عند أداء مناسك الحج

وتابعت وزارة الصحة في تقرير رسمي لها، أنَّه للوقاية من التسمم الغذائي خلال أداء مناسك الحج لابد من الاهتمام بتنظيف أدوات الطعام جيدًا، والحرص على غسل الفواكه والخضروات قبل تناولها، مشيرة إلى أهمية تخزين الطعام المطبوخ لفترات طويلة.

خط ساخن للتواصل مع البعثة الطبية للحج

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنَه لابد من التخلص من الطعام في حال الشك بسلامته من ناحية تغير الطعم واللون والرائحة والقوام، مشيرة إلى أهمية حفظ الطعام في الثلاجة أو تحضير ما يكفي للوجبة الواحدة، لافتة الى أنَّه يمكن التواصل مع البعثة الطبية من خلال الخطوط الساخنة لها داخل مكة والمدينة المنورة 9660545027145.

وفي سياق متصل، أكّد الدكتور محمد حساني رئيس البعثة الطبية، أنَّ الحالات المصابة خلال أداء مناسك الحج يتمّ تحويلها إلى المستشفيات بالتنسيق مع السلطات السعودية، لافتًا إلى التعاون الكبير في تقديم أفضل الرعاية الطبية اللازمة لهم .

وتابع «حساني»، أنَّ البعثة الطبية تقدم ندوات خلال التجمعات لتقديم معلومات مهمة للحفاظ على سلامة الغذاء وكيفية تجنب الإصابة بالأمراض المعدية في الأماكن المزدحمة وخلال تأدية مناسك الحج.