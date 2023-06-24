مدبولي: لدينا حلول للتعامل مع المقابر القديمة ذات المظهر التراثي والحضاري

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه توجد مقابر قديمة قد تبدو بمظهر تراثي وحضاري، وهذه المقابر بعضها خارج نطاق التطوير، لكن خلال شهور بسيطة قد تنهار وتسقط، وواحدة من المقابر واجهتها تم حرقها، «المقابر التاريخية وذات القيمة خارج خطط التطوير، أو سيتم تطوير الواجهات، إذ تنفق عليها الدولة بعد هجر أصحابها لها، أو نقل حوائط المقابر التراثية ومفرادتها ذات القيمة لمقابر الخالدين أو المنطقة المجمعة، وهناك حلول كثيرة بديلة لهذه المقابر».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب تفقده لمقابر صلاح سالم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مقابر الخالدين وتطوير المنطقة، أن الدولة تهتم كثيرا بتطوير القاهرة «منطقة سور مجرى العيون والمناطق التي تقوم الدولة بتطويرها تحافظ بها على التاريخ والقاهرة القديمة، لأنه تاريخ نفخر به، والدولة حريصة عليه حتى لا يتدمر هذا التراث، ومن أجل ذلك وجه الرئيس السيسي، بعمل لجنة لوضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع بعض المناطق التي يدور حولها جدل من الخبراء».