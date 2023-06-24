مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ومنذ بداية العشر الأوائل من ذي الحجة، يهتم الكثير من المسلمين بمتابعة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات، وتحديد موعد آذان الفجر والمغرب، إذ يحرصون خلال تلك الأيام على الصيام، والإكثار من الصلاة وقراءة الأذكار، باعتبارها أفضل أيام العام في العبادة.

وتختلف مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات الأخرى، ما يجعل المهتمون بها يحرصون على متابعتها باستمرار، ونوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم السبت 24 يونيو، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم السبت، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:56 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:32 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:58 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:32 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:17 صباحًا.

أذان الظهر: 12:50 مساءً.

أذان العصر: 4:16 مساءً.

أذان المغرب: 7:44 مساءً.

أذان العشاء: 9:12 مساءً.

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:04 صباحًا.

أذان الظهر: 12:57 مساءً.

أذان العصر: 4:35 مساءً.

أذان المغرب: 8:02 مساءً.

أذان العشاء: 9:37 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:28 صباحًا

أذان الظهر: 12:51 صباحًا

أذان العصر: 4:10 مساءً.

أذان المغرب: 7:39 مساءً.

أذان العشاء: 9:04 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 01:03 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:41 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:08 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:43 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 4:02 صباحًا.

أذان الظهر: 12:53 مساءً.

أذان العصر: 4:30 مساءً.

أذان المغرب: 7:57 مساءً.

أذان العشاء: 9:31 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:19 صباحًا.

أذان الظهر: 12:54 مساءً.

أذان العصر: 4:20 مساءً.

أذان المغرب: 7:48 مساءً.

أذان العشاء: 9:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:22 صباحًا.

أذان الظهر: 12:52 مساءً.

أذان العصر: 4:15 مساءً.

أذان المغرب: 7:44 مساءً.

أذان العشاء: 9:11 مساءً.