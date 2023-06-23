تختلف مواقيت الصلاة بشكل يومي من محافظة لأخرى، وهو ما يهتم به المسلمون في تلك الفترة بشكل كبير خاصة لمن يصومون العشر الأوائل من ذي الحجة ويهتمون بمعرفة موعد أذان المغرب وفق كل مدينة.

من خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23- 6- 2023، في بعض المحافظات والمدن بمختلف أنحاء الجمهورية وفق الهيئة المصرية للمساحة، والتي تحرص يوميا على نشرها على موقعها الرسمي.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:56 مساء

موعد أذان العصر: 4:31 مساء

موعد أذان المغرب: 7:58 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:32 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا

موعد أذان الظهر: 01:03 مساء

موعد أذان العصر: 4:41 مساء

موعد أذان المغرب: 8:08 مساء

موعد أذان العشاء: 9:43 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:27 صباحًا

أذان الظهر: 12:51 صباحًا

أذان العصر: 4:09 مساء

أذان المغرب: 7:39 مساء

أذان العشاء: 9:04 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 4:02 صباحا

أذان الظهر: 12:53 مساء

أذان العصر: 4:30 مساء

أذان المغرب: 7:57 مساءً

أذان العشاء: 9:31 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:19 صباحا

أذان الظهر: 12:53 مساء

أذان العصر: 4:20 مساء

أذان المغرب: 7:48 مساء

أذان العشاء: 9:17 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:01 صباحًا

أذان الظهر: 12:55 مساء

أذان العصر: 4:34 مساء

أذان المغرب: 8:01 مساء

أذان العشاء: 9:37 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:22 صباحا

أذان الظهر: 12:52 مساء

أذان العصر: 4:15 مساء

أذان المغرب: 7:44 مساءً

أذان العشاء: 9:11 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:17 صباحًا

أذان الظهر: 12:50 مساء

أذان العصر: 4:16 مساء

أذان المغرب: 7:44 مساء

أذان العشاء: 9:12 مساء