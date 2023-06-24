قبل وفاته داخلها.. رسائل تكشف تجاهل رئيس «أوشن جيت» لمخاطر تجربة الغواصة تيتان

تبادلت شركة «أوشن جيت» وأحد أخصائي استكشاف أعماق البحار رسائل بريد إلكتروني تفيد بتجاهل الرئيس التنفيذي للشركة ستوكتون روش، لتحذيرات السلامة على متن الغواصة «تيتان» المملوكة للشركة، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

شركة أوشن جيت تتجاهل تحذيرات السلامة

وتبين هذه الرسائل بين شركة «أوشن جيت» والأخصائي روب ماكالوم، للرئيس التنفيذي للشركة، تجاهله لتحذيرات السلامة على متن الغواصة «تيتان» التابعة للشركة، ورفضه للاستمرار في استخدامها قبل إجراء فحص وتقييم من هيئة مستقلة، نظراً لأنها قد تعرض الزبائن للخطر.

لكن رد روش كان بالتعبير عن تعبه من المنافسين في هذا المجال الذين يسعون لإيقاف التطوير والابتكار، مما دفع ماكالوم لإيقاف الرسائل المتوترة بعد تلقي تهديدات بمقاضاتهم من قبل محامي شركة «أوشن جيت».

في شهر مارس، كتب رئيس شركة «أوشن جيت» رسالة إلى الرئيس التنفيذي، حيث حذّره من خطورة تجاهله لتحذيرات السلامة على متن الغواصة المفقودة تيتان، «أعتقد أنك تضع بشكل محتمل نفسك والعملاء في وضع خطر»، وأشار في رسالته إلى أن سعيه للوصول إلى سفينة تيتانيك يجعله يتكرر تلك الصيحة الشهيرة التي كانت تقول: «إنها غير قابلة للغرق».

وأفاد ماكالوم بأنه طالب الشركة مرارًا بالحصول على شهادة للغواصة تيتان قبل استخدامها في رحلات تجارية، إلا أن الغواصة لم تحصل على أي شهادة أو تصنيف.

ماكالوم طالب بعدم استخدام غواصة تيتان

في إحدى رسائل البريد الإلكتروني التي تم تبادلها، طالب روب ماكالوم بعدم استخدام غواصة تيتان في الغوص العميق التجاري حتى تتم تصنيفها واختبارها وتجربتها، مؤكدًا ضرورة توخي الحذر والاهتمام في عملية الاختبار والتجارب في البحر، وأكد ماكالوم أن التعرض للخطر المحتمل يمكن أن يلحق ضررًا بصناعة الغطس بأكملها.

ولكن في رده على الرسالة بعد بضعة أيام، دافع روش عن نشاط أعماله وأوراق اعتماده، مؤكدًا على أن نهج شركة «أوشن جيت» يتحدى عقيدة الغطس التقليدية بطريقة هندسية مركزة وخلاقة، وأن ذلك هو طبيعة الابتكار.

التجارب البحرية تحدد ما إذا كانت الغواصة ستتحمل ما ينوي القيام به

وفي سياق الرسائل، قام روش بالدفاع عن أوراق اعتماده وشكك في إطار العمل القائم حول رحلات استكشاف أعماق البحار، وأشار إلى أن اللاعبين في الصناعة يحاولون منع المنافسين الجدد من دخول سوقهم الصغيرة القائمة، وأكد أنه مؤهل بشكل جيد للاستيعاب المخاطر والمشاكل المرتبطة باستكشاف أعماق البحر في مركبة جديدة.

وفي رده على ذلك، بادر ماكالوم بتأكيد أن التجارب البحرية هي التي تحدد ما إذا كانت الغواصة ستتحمل ما ينوي القيام به، وحذّر روش بصرامة بضرورة الاهتمام بسلامته وعدم المخاطرة بها.

فيما لم تعلق الشركة على الرسائل التي تم تبادلها.