قصة نجاة أب ونجله من كارثة الغواصة «تيتان».. تنازلا عن مقعديهما في آخر لحظة

قبل بضعة أسابيع من الانفجار الداخلي الذي أسفر عن وفاة ركاب الغواصة «تيتان» المنكوبة التي كانت تستكشف حطام سفينة تايتانيك، قرر أب وابنه التخلي عن مقعديهما في الغواصة، والتي كانت تتكون من 5 مقاعد، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

وانضم الأب ونجله إلى ديفيد كونكانون، مستشار الشركة الأمريكية «Ocean Gate Expeditions» -التي تمتلك الغواصة «تيتان»- والذي نجا أيضًا من المصير المأساوي الذي شهدته الغواصة في أعماق المحيط الأطلسي، وذلك بعدما رفض السفر على متن الغواصة في اللحظة الأخيرة بسبب أعمال عاجلة، وفقًا ووفقًا لِما ورد في موقع «RT»،

الابن شعر بالقلق تجاه قدرة الغواصة تيتان من الانتقال لأعماق المحيط

وصرح جاي بلوم وابنه شون، بأنَّهما كانا قلقين بشأن قدرة الغواصة تيتان على الانتقال في أعماق المحيط قبل الرحلة المخططة، ولكن في آخر اللحظات قررا التخلي عن مقاعدهما في الغواصة، وتمّ تسليم المقعدين إلى شاه زاده وسليمان داود، اللذين كانا يحتاجان إليهما أكثر.

وقال «شون» إنَّه شاهد العديد من الإشارات المقلقة بشأن الغواصة المفقودة تيتان، بعدما عُرض عليه فيديو لمنظم الجولات ستوكتون راش يتجول داخل الغواصة ويلاحظ ملامحها، مشيرًا إلى أنَّه أخبر والده بأنه لا يعتقد أن الغواصة ستنجح في الوصول إلى أعماق المحيط.

«شون»: لا أريد تجربة المغامرة بعد كارثة الغواصة «تيتان»

وأعرب الأب والابن عن عدم رغبتهما في تكرار تجربة مثل هذه بعد مشاهدتهما للأخبار المتعلقة بالحادث المأساوي، وتحدث الأب «جاي» قائلاً: «عندما شاهدت الأب والابن في الغواصة، لم أستطع تفادي التفكير في نفسي وابني، كان بإمكاننا أن نكون نحن».