وكيل الأزهر يتفقد لجان الثانوية الأزهرية للقسم العلمي في مادة الكيمياء

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لجنة بنين فؤاد خميس النموذجي- والتي تضم 18 لجنة لثلاث معاهد وهي (عاصم جويفل النموذجي - فؤاد خميس النموذجي- معهد بنين العاشر من رمضان) ولجنة فتيات فؤاد خميس النموذجي، والتي تضم 18 لجنة لثلاث معاهد، وهي (فتيات فؤاد خميس النموذجي- فتيات العاشر من رمضان- فتيات محمد نجيب)، اليوم السبت، في افتتاح الأسبوع الرابع لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والذي بدأ بمادة الكيمياء.

الضويني: توفير راحة الطلاب عملنا

وأوضح وكيل الأزهر، أن توفير سبل الراحة ليست رفاهية نقدمها لأولادنا؛ بل واجب علينا، حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم على أكمل وجه، فهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لطلابنا بعد تعب عام كامل سهروا فيه الليل واجتهدوا في النهار.

وأكد «الضويني»، أن انضباط اللجان أول خطوة في تحقيق العدالة بين الطلاب، وأن يأخذ كل طالب حقه ويعرف مستواه الحقيقي، مشددا أننا نسعى لتقديم طلاب لا يقبلون بالغش، لبناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.

ولفت إلى أن الأزهر حريص على مستقبل أبنائه الطلاب، وأن الامتحانات هذا العام جاءت لتواكب الأنظمة الحديثة في الامتحانات وأن هذا تدريب فعلي لهم على ما سيجدونه في الجامعة، كما حرض فضيلته على الوقوف على درجة سهولة أو صعوبة الامتحانات، والتي أكد الطلاب أنها في مستوى الطالب المتوسط.

متابعة الكنترول في اللجنتين

وحرص وكيل الأزهر على متابعة الكنترول في اللجنتين للوقوف على سير أعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة اتباع التعليمات، كما تابع غرفة لجنة الشفوي ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، حتى لا يُظلم أي طالب في امتحانات الشفوي.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي 430 طالب وطالبة، مقسمين على (31) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (770) طالب وطالبة، 535 بنين و235 فتيات، مقسمين على (47) لجنة.