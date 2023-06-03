وكيل الأزهر يوجه بتوزيع المياه الباردة باستمرار على طلاب امتحانات الشهادة الثانوية «صور»

وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بتوزيع المياه الباردة بشكل دائم على الطلاب خلال أداء امتحانات الشهادة الثانوية، نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، للجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التابعة لإدارة منطقة الجيزة الأزهرية، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها.

امتحانات الثانوية الأزهرية حرص وكيل الأزهر، وفقا لبيان صدر منذ قليل عن الأزهر الشريف، على مناقشة طلاب معهد بنين وفتيات ٦ أكتوبر بالحي السادس، للتأكد من وضوح أسئلة مادتي الفقه والحديث، وخلوها من الغموض، مطالبا إياهم بالمزيد من الجد والاجتهاد في المراجعة قبل الامتحانات، وعدم إضاعة الوقت فيما لا يفيد.

كما تفقد أعمال اللجان وتوزيع المراقبين داخل كل لجنة، والتأكد من استلام جميع الطلاب لأوراق الامتحان الخاصة بهم، مشددا على ضرورة التزام الطلاب بدخول اللجان في الوقت المحدد.

عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وأوضح البيان أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالب وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.