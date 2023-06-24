مدبولي يستقبل رئيس الوزراء الهندي والوفد المرافق له في مطار القاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، في مطار القاهرة الدولي، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يزور مصر زيارة دولة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند، وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، وعددًا من كبار المسؤولين بمجلس الوزراء، ووزارة الخارجية الهندية.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية في مطار القاهرة، ومن المُقرر أن يعقد رئيسا وزراء مصر والهند اليوم اجتماع مائدة مستديرة، في مقر مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين؛ لمناقشة جوانب التعاون الثنائي بين مصر والهند.