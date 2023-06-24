باحثة هندية لـ«الوطن»: مصر من أهم شركاء نيودلهي في إفريقيا

قالت الباحثة الاقتصادية الهندية ديفيا كومار، إن مصر تعد تاريخيا أحد أهم شركاء الهند التجاريين في القارة الإفريقية، حيث دخلت اتفاقية التجارة الثنائية بين الهند ومصر حيز التنفيذ منذ مارس 1978، وزادت التجارة الثنائية أكثر من خمس مرات في السنوات العشر الماضية، وبلغ حجم التجارة الثنائية في 2018-2019، 4.55 مليار دولار أمريكي رغم من جائحة كورونا، وانخفض حجم التجارة بشكل هامشي فقط إلى 4.5 مليار دولار أمريكي في 2019-20 وإلى 4.15 مليار دولار أمريكي في 2020-2021.

آليات ثنائية عديدة لتسهيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين الهند ومصر

وأضافت «ديفيا» لـ«الوطن»: «توجد آليات ثنائية عديدة لتسهيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين الهند ومصر، كما تساعد البعثة الدبلوماسية الهندية في القاهرة في تنظيم منتديات مختلفة للتعاون التجاري، ومنذ عام 2020، وبسبب فيروس كورونا المستجد، عقدت معظم الاجتماعات الثنائية، وهناك الكثير من الفاعليات البارزة التي تم عقدها مؤخرا تشمل مؤتمرات خاصة بالأغذية الزراعية والمعالجة وصادراتها بالتعاون مع هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة في الهند APEDA في يونيو 2021، و مؤتمر 3P Africa International Expo في شهر يوليو 2021 ، حيث أعلنت نيودلهي عن ترويج الأعمال بين الهند وأفريقيا».

مصر وفرت تسهيلات لعبور الطائرات الخاصة بالمساعدات خلال جائحة كورونا

وتابعت: «نجحت مصر في توفير تسهيلات من أجل عبور الطائرات الخاصة بالمساعدات خلال جائحة كورونا وعمليات الإنقاذ الأخيرة التي نفذتها الهند في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وقدمت السلطات المصرية دعما استثنائيا وسهلت عبور طائرات القوات الجوية الهندية في وقت قصير، وهذا يعكس مدى التعاون الثنائي القوي الذي ينعكس على الاقتصاد بين البلدين».