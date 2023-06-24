سفير الهند: الشراكة الاستراتيجية مع مصر ستشهد مزيدا من الزخم الفترة المقبلة

أكد سفير الهند في القاهرة أجيت جوبتيه، أنّ العلاقات بين الهند ومصر ارتقت إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، مؤكدا أنّ هذا العام ستشهد العلاقة مزيدًا من الزخم مع أول زيارة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى القاهرة، والتي تبدأ في وقت لاحق اليوم، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال السفير الهندي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنّ آخر زيارة ثنائية لرئيس الوزراء الهندي إلى القاهرة تعود إلى عام 1997.

رئيس وزارء الهند يلتقي كبار المسؤولين

وقال السفير الهندي، إنّ مودي سيعقد سلسلة لقاءات مع عددٍ من كبار المسؤولين المصريين، خلال الزيارة التي تستمر لمدة يومين، كما يلتقي أبناء الجالية الهندية في القاهرة، موضحًا أنّ هذه الزيارة تأتي في ضوء ما تشهده العلاقات بين القاهرة ونيودلهي من طفرةٍ غير مسبوقة على جميع الأصعدة منذ عام 2014، مع تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد.

كان رئيس الوزراء الهندي، عبّر في بيان سابق عن تحمسه لزيارة مصر، واتطلع إلى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار أعضاء الحكومة المصرية؛ لإعطاء زخم إضافي لشراكتنا الحضارية ومتعددة الأوجه.