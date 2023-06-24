«تموين الإسكندرية»: تكثيف الحملات في عيد الأضحى ولا صحة لإجازات المخابز

تستعد مديرية تموين الإسكندرية في عيد الأضحى المبارك لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق لضبط المخالفين وأى تلاعب بالأسعار أو أي منتجات منتهية الصلاحية وجرى تشكيل غرف عمليات بجميع الإدارات الفرعية إلى جانب غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية لتلقى أي شكاوى من المواطنين متعلقة بالأسعار أو أي مخالفات تموينية وأجازة المخابز خلال العيد بالتناوب.

تكثيف الحملات التموينية

قال المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية لـ«الوطن» إن مديرية تموين الإسكندرية استعدت لإجازة عبد الأضحى المبارك بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز وتم تشكيل غرف عمليات بإدارات التموين على مستوى محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بمديرية تموين الإسكندرية لتلقى شكاوى المواطنين وأن الرقابة التموينية ستكون حازمة مع المخالفين كما سيتم المرور على المخابز ومحطات الوقود وبيع أسطوانات الغاز ولن يتم التهاون في حقوق المواطنين.

لا صحة لإجازات المخابز

وأوضح وكيل وزارة التموين بالإسكندرية أنه جرى التنسيق بين المخابز في جميع الإدارات الفرعية للتموين على مستوى الإسكندرية على أن تكون نسبة الإجازات لا تزيد عن 30٪ من إجمالي عدد المخابز بكل منطقة ولا صحة بأن إجازة المخابز 4 أيام خلال العيد فلا يمكن غلق جميع المخابز، ولكن جرى التنسيق بينهم بأن تتم الإجازة بالتبادل خلال فترة العيد.

توافر السلع في عيد الأضحى

وأشار محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية أنه جرى توفير كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن من الآن وخلال عيد الأضحى المبارك حيث تعرض المجمعات الاستهلاكية لحوم سوداني نحو 195 جنيها

كيلو الحوم البلدي 280 جنيها

كيلو لحوم ضأن مبرد 240 جنيها

كيلو اللحوم البرازيلي مجمد 170 جنيها

كيلو الدواجن البرازيلى المجمدة زنة الكيلو 85 جنيها.

وزن دواجن 1100 جم بسعر 93,50 جنيه

فراخ زنة 1200 بسعر 102 جنيهات.

فراخ زنة 1300 جرام بسعر 110,50 جنيه.