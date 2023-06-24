الإسكان: القيادة السياسية تلقي الضوء على الأماكن ذات الفرص الاستثمارية القوية

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الزيارات الميدانية التي تجريها القيادة السياسية إلى مدينة الصالحية في الشرقية أو غيرها، دائما ما تلقي الضوء بشكل مباشر على الأماكن التي بها فرص استثمارية قوية، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية محظوظة لأن بها مدينتين من المدن الزراعية الصناعية، كالصالحية الجديدة والعاشر من رمضان.

خطاب: الوزارة تسعى لإنشاء تنمية شاملة

وأضاف «خطاب» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع على فضائية CBC، أن وزارة الإسكان تسعى حاليا لإنشاء تنمية شاملة بداية من الاهتمام بالعامل وتوفير فرص العمل وتوفير صناعة وفرص الاستثمار، وكذا توفير سكن ومصانع من أجل تشغيل كل فئات المجتمع.

لدى الوزارة أكثر من 45 مدينة عمرانية

وأكد أن لدى الوزارة أكثر من 45 مدينة عمرانية، كما وأن المدن الصناعية الجديدة بمحافظات الصعيد شهدت هي الأخرى طفرات كبيرة وغير مسبوقة في قطاع الإسكان وشبكة الطرق وفرص العمل، كمدن قنا الجديدة وغرب قنا وأسوان الجديدة وملوي.