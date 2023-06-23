تعاونيات الإسكان: الثلاثاء آخر موعد لشراء كراسة شروط حجز الشقق بـ4 مدن

قالت هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، إن آخر موعد للشراء كراسة شروط الشقق التي طرحتها الهيئة سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 27 من شهر يونيو الجاري، موضحة أنه يمكن الحصول على الكراسة من مقر الهيئة في 3 شارع سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد في مدينة نصر.

طرح 361 شقة في 4 مدن مختلفة

وذكرت هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، أنها طرحت 361 وحدة سكنية استثمارية، بمساحت مختلفة بداية من 95 مترا مربعا حتى 155 مترا مربعا، في 4 مدن مختلفة، وهي «لؤلؤة العاشر من رمضان، لؤلة بدر، لؤلؤة القاهرة الجديدة، لؤلؤة أكتوبر»، مشيرة إلى وجود تسهيلات في السداد تصل إلى سبع وعشر سنوات.

خصم 20% من سعر الشقة عند الدفع كاش

وأوضحت تعاونيات الإسكان والبناء، أن في حال دفع ثمن الوحدة السكنية كاش، سيحصل المواطن المتقدم على خصم من سعر الشقة بقيمة 20% ولا يدخل في قرعة، منوهة بأن تسليم الوحدات سيكون في شهر يوليو للعام المقبل 2024.

موعد حجز شقق التعاونيات

وتابعت الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، أن موعد حجز الوحدات المذكورة سلفًا يأتي كالتالي:

- وحدات لؤلؤة القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو 2023.

- وحدات مشروع لؤلؤة بدر خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو 2023.

- وحدات مشروع لؤلؤة أكتوبر خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 10 أغسطس 2023.

- وحدات مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.