مفكر سياسي: قمة التمويل بفرنسا جاءت في وقت مهم

قال الدكتور أحمد يوسف، الكاتب والمفكر السياسى، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى في الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمى الجديد والتي جرى عقدها في العاصمة الفرنسية باريس، كانت زيارة مهمة وجاءت في توقيتها، مشيرا إلى أن توقيت عقد القمة جاء في فترة يمر بها العالم خاصة أوروبا بتبعات الأزمة الأوكرانية ومشاكل الهجرة والطاقة.

يوسف: المشاركون بالقمة اهتموا بكلمة الرئيس السيسي

وأضاف «يوسف» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أن المشاركين في القمة سعوا من ناحية الخبراء لتنفيذ توصيات مؤتمر شرم الشيخ وقمة المناخ، كما أن الرئيس السيسي تحدث كذلك عن ملف الهجرة غير الشرعية، وتأثر بكلمته الزعماء المتابعين للكلمة.

العلاقات المصرية- الفرنسية تاريخية

وأوضح أن العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية وتمتد لأكثر من 200 عام، كما أن هناك تعاطفا من قبل الرأى العام الفرنسى لمصر، ويمكن الاعتماد عليها فى وقت الأزمات، مشددا على أن العلاقة ما بين الرئيس السيسى ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون معروفة، ووضحت خلال اللقاءات التى عقدت بينهما.