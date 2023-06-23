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الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يبحثان تعزيز التعاون المشترك في باريس

كتب:

محمد أبو عمرة
11:51 م | الجمعة 23 يونيو 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لقاءً ودياً مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد الزعيمان، قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية، والاعتزاز بما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر المودة والتقارب، وبحثا كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك، ودفعها إلى آفاق أرحب.

وناقش الزعيمان، كذلك العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية، وتوافقا حول مواصلة جهودهما المكثفة لتدعيم العمل العربي المشترك والمساهمة في تسوية الأزمات، وتوطيد أركان الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة، بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدراتها.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.