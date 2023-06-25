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وفاة جدة المؤلف صلاح الجهيني

كتب:

بسمة شطا
12:35 م | الأحد 25 يونيو 2023
صلاح الجهيني

صلاح الجهيني

أعلن المؤلف صلاح الجهيني، وفاة جدته، من خلال منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفاة جدة صلاح الجهيني

وكتب المؤلف صلاح الجهيني قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله جدتي الغالية السيدة آمال فهمي، رجاءً منكم قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

يذكر أن المؤلف صلاح الجهيني يعمل خلال هذه الفترة على الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق الذي تم تقديمه جزئين منه من قبل وحقق نجاحًا كبيرًا في السينمات.

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