وفاة الفنان العراقي فلاح إبراهيم عن عمر ناهز 61 عامًا

توفي الفنان العراقي فلاح إبراهيم، عن عمر ناهز الـ61 عامًا، صباح اليوم الأحد، وحرصت نقابة الفنانين العراقيين على نعي الراحل من خلال منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وجاء في نقابة الفنانين العراقيين: «ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان فلاح إبراهيم، الذي وافته المنية هذا اليوم، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

أبرز أعمال الفنان فلاح إبراهيم

وتابعت نقابة الفنانين العراقيين: «الفنان الراحل ممثل عراقي مواليد 15 سبتمبر عام 1962 بدأت مسيرته في الإخراج المسرحي في كلية الفنون الجميلة في بغداد، انشغل بالتمثيل ولم يبدأ تجربة الإخراج إلا سنة 2000».

ويمتلك الراحل أكثر من 50 عملا مسرحيا كممثل و10 مسرحيات كمخرج و20 كسينوغرافي، ومن أعماله (الغوريلا) و(تقاسيم على نغم النوى) و(المومياء) و(قلب الحدث)، ويشارك في الملحمة الشعبية (بيت الطين) في أجزائها الأربع. كما حصل على عدد من الجوائز، أولها جائزة أفضل ممثل واعد عام 1988 عن مسرحية (الغوريلا)، وجائزة أفضل مخرج عام 2000 عن مسرحية (بياض الظل) وجائزة الدولة للمحترفين عام 2002 عن مسرحية (الهجرة إلى الحب).