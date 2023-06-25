بطولة «قاضية» تسجل نجاحاً جديداً لأندية طلعت مصطفى في استضافة المنافسات الدولية

نجح نادي مدينتي الرياضي، في استضافة منافسات النسخة الثالثة من بطولة "قاضية" للفنون القتالية المختلطة، والتي أقيمت مساء الجمعة الماضية، بمشاركة 24 لاعبًا منهم 16 لاعبًا مصريًا و8 لاعبين أجانب، لتجدد نجاحها في تنظيم واستضافة كبرى البطولات المحلية والدولية لما تمتلكه من منشآت وملاعب على أعلى مستوى، وكفاءات إدارية قادرة على تنظيم الأحداث الكبرى.

وحقق اللاعبون المصريون، إنجازات كبيرة ببطولة "قاضية"، حيث فاز أحمد السيسي، بطل مصر، بلقب فئة الوزن الخفيف بعد الفوز على العراقي رياض حمزة ، فيما حافظ محمد سالم، بطل مصر، على لقبه في الوزن المتوسط، بالفوز على راهول راجو بطل الهند، بالضربة القاضية .

وجاءت باقي نتائج الوزن الخفيف على النحو التالي:- حقق عاصم غانم من مصر الفوز على مواطنه إسماعيل جمال، كما فاز محمود أحمد من مصر على مواطنه بيشوي جابر، فيما حقق أدهم إيهاب من مصر الفوز على مواطنه عبد الرحمن سيد، وفاز النيجيري ستيفن نزيكو على منافسه عمرو ناصر من مصر، وفاز أحمد طارق من مصر على مواطنه محمد عزام، فيما خسر محمد الزناتي من مصر، أمام مواطنه محمد جمال، وفاز الباكستاني إسماعيل خان على صرخان فاليلي من أذربيجان، وأخيرًا فاز البرازيلي جوناثان كارلوس تيستا على محمد سمير من مصر.

فيما جاءت باقي نتائج الوزن المتوسط على النحو التالي: حقق محمد الديب من مصر، الفوز على مواطنه علي الدين خطاب. وشهد النزال الوحيد في فئة السيدات فوز دينا عثمان، بطلة مصر على حساب الأردنية لينا فياض، بعدما أجبرت منافستها على الانسحاب في الجولة الثانية.

وشهد ختام البطولة ماهر غريب ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج . وأشاد اللاعبون وخبراء اللعبة بالتنظيم المميز للبطولة، وأثنوا على جهود مجموعة طلعت مصطفى في توفير كل الإمكانات والتجهيزات بنادي مدينتي لتنظيم البطولة بأفضل صورة ممكنة وبشكل مميز، وسط حضور جماهيري رائع، تفاعل بشكل كبير مع مباريات البطولة، مبديًا سعادته بحسن التنظيم وتوافر كل سبل الراحة.

يُشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى نجحت خلال أقل من عام في استضافة فعاليات وبطولات رياضية كبرى في مدينتي بمختلف الألعاب الرياضية بمشاركة أشهر لاعبي العالم ، مثل بطولة "الاشيان تور" لمحترفي الجولف وبطولة كأس العالم للاسكواش للسيدات ومدينتي هاف ماراثون بمشاركة أكثر من ألفي متسابق من 45 دولة أجنبية، وهو ما يساهم في تشجيع السياحة الرياضية وتقديم وجهة مشرفة للرياضة المصرية. وجاء ذلك بالتزامن مع تزايد الخدمات المتكاملة في مدينتي، سواء خدمات رياضية او تجارية أو تعليمية أو جماهيرية ، وهو ما جعل مدينتي مقصدا لاستضافة البطولات المحلية والإقليمية والعالمية .