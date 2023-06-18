إيمي طلعت زكريا توجه رسالة لـ مصطفى قمر: «مش بقول كلام سبايسي»

وجهت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، رسالة إلى الفنان مصطفى قمر، بعد سوء التفاهم الذي وقع بينهما مؤخرًا، على خلفية الإعلان عن انطلاق تصوير فيلم «أولاد حريم كريم»، والذي يأتي كجزء ثاني لفيلم «حريم كريم» قبل 18 عامًا، بمُشاركة والدها الفنان الراحل طلعت زكريا.

وقالت ابنة طلعت زكريا، في رسالتها للفنان مصطفى قمر، عبر بيانٍ صحفي: «أنا بحبك وبحترمك، وعارفة أنك كنت صاحب بابا جدًا، وكنت داخل تصور الجزء الثاني من فيلم حريم كريم».

وتابعت: «الكلمة اللي حضرتك قولتها إن مش معني انها بنت طلعت زكريا هتحركنا؛ كلمة غريبة جدا، وأنا مش بحرك حد، أتمنى ألا تنساق وراء أخبار فيها سبايسي، أنا أتمنى لك النجاح ولكل فريق العمل، ولكن كل ما قلته أن طلعت زكريا ليس له بديل؛ ولو في نقد وصل مني أتمنى أنك تقبله».

وكان مصطفى قمر، صرح مؤخرا على تعليق إيمي طلعت زكريا، تجاه تقديم جزء ثاني من فيلم حريم كريم، حيث قال: «إيمي لن تُحرك صناع العمل تجاه العمل، والذي كان أحد أبطال الجزء الأول منه، والدها الفنان طلعت زكريا».

كشف مستعجل.. أخر أعمال إيمي طلعت زكريا

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا، هو مسلسل «كشف مستعجل» والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي؛ وشارك في بطولته كل من مصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن توتا، وهنادي مهنا وهو من إخراج شادي الرملي ومن إنتاج كريم ابو ذكري.

أبطال أولاد حريم كريم

ويواصل الفنان مصطفى قمر حاليًا تصوير الجزء الثاني من فيلم حريم كريم ويشارك في بطولته كل من علا غانم وخالد سرحان ؛ وتيم مصطفي قمر وداليا البحيري؛ ورنا رئيس وآخرين.