قنوات مفتوحة لمتابعة أمم أفريقيا للشباب.. اضبط التردد
كتب:
هبهَ وهـدان
01:26 م | الأحد 25 يونيو 2023
أمم أفريقيا للشباب
تشفير بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما، يدفع كثيرون للبحث عن قنوات مفتوحة لمتابعة البطولة الأفريقية للشباب، التي تعد واحدة من أهم البطولات داخل القارة السمراء، حيث تقام مساء اليوم مباراة مهمة بين منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب النيجر في المغرب.
واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي قنوات مفتوحة لمتابعة أمم أفريقيا للشباب، ويُتوقع أن تستمر حتى 8 يوليو المقبل، كما يلي.
قنوات مفتوحة لمتابعة أمم أفريقيا للشباب
ويمكن متابعة مباراة منتخب مصر والنيجر عبر قنوات مفتوحة جميعها عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمتابعة أمم أفريقيا للشباب، كما يلي.
تردد قناة ORTM
التردد : 12034
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تردد قناة TELE SAHEL
التردد: 12034
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تردد قناة tvt التوجولية
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تردد قناة Rti الإيفوارية
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تردد قناة Ortb البينينية
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تردد قناة RTS 1
التردد: 12034
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500