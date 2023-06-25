قنوات مفتوحة لمتابعة أمم أفريقيا للشباب.. اضبط التردد

تشفير بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما، يدفع كثيرون للبحث عن قنوات مفتوحة لمتابعة البطولة الأفريقية للشباب، التي تعد واحدة من أهم البطولات داخل القارة السمراء، حيث تقام مساء اليوم مباراة مهمة بين منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب النيجر في المغرب.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي قنوات مفتوحة لمتابعة أمم أفريقيا للشباب، ويُتوقع أن تستمر حتى 8 يوليو المقبل، كما يلي.

قنوات مفتوحة لمتابعة أمم أفريقيا للشباب

ويمكن متابعة مباراة منتخب مصر والنيجر عبر قنوات مفتوحة جميعها عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمتابعة أمم أفريقيا للشباب، كما يلي.

تردد قناة ORTM

التردد : 12034

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تردد قناة TELE SAHEL

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تردد قناة tvt التوجولية

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة Rti الإيفوارية

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة Ortb البينينية

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة RTS 1

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500