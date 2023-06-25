يبحث الكثير عن موعد مباراة منتخب مصر والنيجر والقنوات الناقلة والتي من المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد في المغرب في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة، ويأتي اللقاء في مستهل مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي والنيجر في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت سن 23 عاما، على هذا النحو:

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والنيجر

ومن المقرر وفق البطولة ان تذاع مباراة منتخب مصر والنيجر عبر تردد قناة beIN sport 4 وترددها كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

موعد انتهاء البطولة الإفريقية

ومن المقرر انتهاء البطولة التي انطلقت أمس السبت الموافق 24 يونيو، في 8 يوليو المقبل، حيث يشارك في بطولة الأمم الإفريقية تحت سن 23 عان 8 منتخبات، مقسمة على مجموعتين، الأولى تضم المغرب وغينيا والكونغو وغانا، والثانية، مصر والنيجر والجابون ومالي.

أومبياد باريس 2024

يذكر أن المنتخبات المتأهلة الثلاثة من بطولة أمم إفريقيا تحت سن 23 عاما يصعدون مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.