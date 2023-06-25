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السيسي يهنئ مدغشقر بذكرى يوم الاستقلال

كتب:

أ ش أ
03:15 م | الأحد 25 يونيو 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى أندريه نيرينا راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

 

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بقلم أ ش أ