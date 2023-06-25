السيسي يهنئ مدغشقر بذكرى يوم الاستقلال كتب: أ ش أ 03:15 م | الأحد 25 يونيو 2023 الرئيس السيسي بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى أندريه نيرينا راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «فريدي» في مدغشقر وموزمبيق إلى 14 قتيلا إعلان حالة التأهب القصوى في مدغشقر استعدادا لإعصار «فريدي» الاستوائي «الزراعة»: مصر تدعم مدغشقر بنقل الخبرات وإمدادها بتقاوي عالية الجودة مدغشقر تتطلع للاستفادة من التجربة المصرية في الزراعة ومعالجة المياه الرئيس السيسى جمهورية مدغشقر ذكرى يوم الاستقلال السيسى بقلم أ ش أ