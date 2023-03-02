ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «فريدي» في مدغشقر وموزمبيق إلى 14 قتيلا

أعلنت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا حتفهم في مدغشقر وموزمبيق المجاورة، بسبب إعصار فريدي الذي ضرب البلدين قبل أيام، مخلفا أضرارا جسيمة، بحسب ما ذكرت شبكة «بي بي سي» اليوم الخميس.

ارتفاع عدد متضرري الإعصار في البلدين إلى 338 ألفا

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في آخر تقرير له، أن عدد ضحايا إعصار فريدي ارتفع إلى 7 قتلى في مدغشقر، إضافة إلى مصرع 7 آخرين في موزمبيق، مشيرا إلى ارتفاع عدد المتضررين من الإعصار إلى 338 ألف شخص، بينهم 226 ألفا في مدغشقر و163 ألفا و300 في موزمبيق.

مئات الآلاف في مدغشقر بحاجة إلى مساعدات إنسانية

وبدورها، قالت ممثلة برنامج الأغذية العالمي في مدغشقر، باسكوالينا دي سيريو، إنه على الرغم من أن شدة إعصار فريدي لم تكن بالقدر الذي توقعناه، إلا أن مئات الآلاف من الأشخاص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مضيفة ل«بي بي سي»، أن التعافي من آثار الإعصار سيستغرق شهورا.

رفع حالة التأهب القصوى في مدغشقر

وكانت السلطات في مدغشقر، قد أعلنت، في وقت سابق، رفع حالة التأهب القصوى في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، وذلك تزامنا مع مرور إعصار «فريدي» الاستوائي الذي ضرب أراضيها يوم 22 فبراير الماضي، فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية وصول سرعة الرياح إلى 250 كيلومترا في الساعة، إضافة إلى ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 10 أمتار.

وقالت السلطات، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية، إن إعصار فريدي، الذي تشكل قبالة الساحل الجنوبي لإندونيسيا، مطلع فبراير الجاري، من المتوقع أن يضرب المواقع ذاتها على الساحل الشرقي لمدغشقر، والتي ضربها إعصار «باتسيراي» قبل نحو عام مخلفا أكثر من 120 قتيل حوالي 150 ألف متضرر.