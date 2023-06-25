دبلوماسي سابق: مصر تحظى بأهمية كبيرة لدى الهند كقوة إقليمية مؤثرة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّه منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاحتفالات في الهند، وذلك في يوم الجمهورية، فقد أكدت الهند مكانة مصر في سلم أولوياتها كقوة كبيرة إقليمية لها تأثيرها في جنوب آسيا، أما مصر، فإن لها تأثيرها الواسع في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط.

تعميق العلاقات إلى مستوى الشراكة الاقتصادية

وأضاف «حجازي»، في مداخل هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «الطرفان اتفقا على تعميق العلاقات إلى مستوى الشراكة الاقتصادية إدراكا منهما لمكانتهما، وبسبب وجود حاجة إلى القوى الإقليمية الناجزة على رأسها مصر والهند، وأن يتقدما الصفوف للدفاع عن مصالحهما في زمن الاستقطاب الدولي».

القوى الكبرى تعصف بمقدرات دول العالم الثالث

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: «القوى الدولية الكبرى مثل أمريكا والصين والاتحاد الأوروبي، تعصف بمقدرات دول العالم الثالث، دون أن يهتموا بظروفهم الاقتصادية والظروف الواقعة عليهم، وبالتالي، فإنه على الدول الشقيقة والدول التي على مستوى الهند ومصر أن تتضافر معاً، وأن تبذل الجهد لتحقيق الاستقرار الإقليمي، والدفاع عن مصالحهم والانتماء لأسرة الدول الإقليمية الصاعدة».