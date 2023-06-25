رئيس وزراء الهند: المحادثات مع السيسي كانت متميزة

غرد اليوم رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، باللغة العربية؛ للتعبير عن امتنانه بالحضور إلى مصر وتكريمها له.

وكتب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «المحادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت متميزة، واستعرضنا كافة أوجه العلاقات بين الهند ومصر واتفقنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية، تحية تقدير لجنود الهند الشجعان الذين لن تُنسى شجاعتهم أبدًا، اليوم في النصب التذكاري للحرب بهليوبوليس، قمت بتكريم جنودنا الشجعان الذين ضحوا بحياتهم في الحرب العالمية الأولى بمصر».

شكر لحكومة مصر وشعبها

وتابع مساء اليوم الأحد: «بتواضع كبير أقبل قلادة النيل.. وأشكر حكومة وشعب مصر على هذا التكريم الذي يدل على دفء المشاعر والمودة التي يكنونها تجاه الهند وشعب أمتنا».

بتواضع كبير أقبل "قلادة النيل". وأشكر حكومة وشعب مصر على هذا التكريم الذي يدل على دفء المشاعر والمودة التي يكنونها تجاه الهند وشعب أمتنا. pic.twitter.com/gZcpzaOQCW — Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2023

وحضر اليوم رئيس وزراء الهند إلى جمهورية مصر العربية، والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استقبله بحفاوة في ظل علاقات قوية بين البلدين.