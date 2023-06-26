قوات الدفاع الجوي تحتفل بعيدها الـ53: نُجدد العهد لحفظ قدسية سماء مصر

احتفلت قوات الدفاع الجوي بالذكرى الـ53 لبناء حائط الصواريخ في الـ30 من يونيو 1970، والذي اتخذ عيدًا لقوات الدفاع الجوي.

وعقد الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي، مؤتمرًا صحفيًا وجه خلاله التحية والتقدير والاعتزاز لرجال الدفاع الجوي، الذين قدموا أرواحهم وجسدوا أروع البطولات والتضحيات العظيمة، لتظل راية الوطن عالية خفاقة إلى أبد الدهر.

وقال قائد قوات الدفاع الجوي، في المؤتمر، إنَّ صفحات تاريخ العسكرية المصرية لا تنضب، يسطرها رجال بالبطولات والتضحيات، وبين طياته نجد الحدث الأكبر للقوة الرابعة لقواتنا المسلحة الباسلة، يوم الثلاثين من يونيو، والذي نحتفل فيه اليوم بالعيد الـ53 بعيد قوات الدفاع الجوي المصرية، والذي يعد بمثابة الإعلان الحقيقي عن بناء «حائط الصواريخ».

وأضاف الفريق محمد حجازي، أنَّ حائط الصواريخ شاهد على تساقط طائرات العدو، وبتر ذراعه الطولي، واللبنة الأولى للانتصار العظيم للجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة.

وتابع: «لزامًا علينا في هذا اليوم، التقدم بالشكر والعرفان للقادة والرواد الأوائل من رجال الدفاع الجوي الذين سبقونا في تولي المسئولية، وحملوا لواء الشرف والواجب فاستحقوا منا كل التقدير والاعتزاز».

وواصل: «كما أتوجه بالتحية لرجال الدفاع الجوي، حماة سماء مصر ودرعها الواقي المرابضين في كل ربوع وحدود مصرنا الحبيبة».

ووجه الفريق محمد حجازي، حديثه لرجال قوات الدفاع الجوي، قائلاً: «كونوا دائمًا على قدر المسئولية، وعند حسن ظن شعبكم الأبي، وكونوا أداة للتحديث والتطوير وبناء المستقبل، كونوا القدوة والمثل في نكران الذات فداءا لوطننا الحبيب».

وواصل:«ويسعدني في هذه المناسبة أن أوجه رسالة اطمئنان لشعب مصر الكريم، بأن قوات الدفاع الجوي تعمل ليلاً ونهارًا.. سلمًا وحربًا عازمة لحماية سماء مصر ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب منها»، مضيفًا: «ونجدد العهد أن نحافظ على راية الوطن عالية خفاقة».

واستطرد: «وإننا إذ نؤكّد للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أنَّ قوات الدفاع الجوي ماضية في التطوير والتحديث، وزيادة قدرتها القتالية لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات، محافظين على سماء مصر سلمًا وحربًا».

وتوجه بتحية إجلال وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجددين العهد له أن تظل قوات الدفاع الجوي جنودًا أوفياء بناة للمستقبل، حافظين العهد، مضحين بكل غال ونفيس، لحفظ هيبة الأمة، وقدسية سماء مصر، لتظل مصر درعًا للأمة العربية.

واختتم قائد قوات الدفاع الجوي، حديثه قائلاً: «حمى الله مصر شعبًا عظيمًا، وجيشًا باسلاً يحمى الإنجازات، ويصون المقدسات».