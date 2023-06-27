بنت مطروح تحصد المركز الثالث في بطولة الكاراتيه على مستوى الجمهورية

حصدت الطالبة ريتال حسين، ابنة منطقة مطروح الأزهرية، المركز الثالث في بطولة الجمهورية لرياضة الكاراتيه تحت 11 حتى 12 سنة، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

تسعى لتحقيق المركز الأول

وقال فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الإثنين، إن ريتال حسين، الطالبة بالصف السادس بمعهد مطروح النموذجي تبلغ من العمر 11 عاما، والتي تتطلع بعد حصولها على المركز الثالث، إلى تحقيق أعلى المراكز في لعبة الكاراتيه، وعينها على المركز الأول على مستوى الجمهورية لتفوقها رياضياً.

حصاد الميدالية البرونزية

وعبَّرت الطالبة ريتال عن سعادتها بحصدها الميدالية البرونزية ببطولة الجمهورية، والاهتمام الكبير من الدولة برياضة الكاراتيه، موجهة الشكر لمدربها الكابتن أحمد رؤوف، الذي كان له الفضل في تحقيقها هذا المركز.

تكريم بنت الأزهر

وقدم رئيس أزهر مطروح، ببيان التهنئة للطالبة الفائزة، مؤكدا علي تكريمها من قبل الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والإحتفاء بها، لأن هذه النماذج المشرفة يستحقون التكريم اعترافا بجهودهم المبذولة وتحفيزا لخلفائهم من الطلاب لنهج سبل الإجتهاد والتفوق، متمنياً لها التوفيق والسداد في حياتها المستقبلية.

850 لاعبا في البطولة

جدير بالذكر أن البطولة أقيمت على مدار ستة أيام خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو 2023 بمشاركة 850 لاعبا ولاعبة بين منافسات الكاتا والكوميتي.