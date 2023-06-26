رابط تحميل النموذج الاسترشادي لمادة الفيزياء للثانوية العامة

رابط نموذج استرشادي لمادة الفيزياء للثانوية العامة، أتاحته وزارة التربية والتعليم الفني لطلاب الصف الثالث الثانوي عبر موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لتكون بمثابة تدريب للطالب على مواصفات وشكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

نموذج استرشادي لمادة الفيزياء للثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنّ النموذج الاسترشادي لمادة الفيزياء للثانوية العامة، تم إعداده من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشيرة إلى أنّه يمكن تحميله من خلال الرابط وطباعته وحله للتدريب ومقارنته بالإجابات.

وأضافت وزارة التعليم أنّ النموذج الاسترشادي لمادة الفيزياء للثانوية العامة مطابق لمواصفات الامتحان الأساسي الذي يؤديه الطلاب الأحد المقبل، وفقا للجدول الرسمي لامتحانات الثانوية العامة المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تحميل إجابات نموذج استرشادي لمادة الفيزياء

ووجّهت وزارة التعليم بالاستفادة من النماذج الاسترشادية والتدريب على حل الامتحانات وشكل الأسئلة المقالية والموضوعية «اختيار من متعدد»، لافتة إلى إتاحة إجابات النماذج الاسترشادية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم استمرار امتحانات الثانوية العامة خلال إجازة عيد الأضحى طبقًا للجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 الامتحان في مادة الفيزياء لشعبتي (العلوم والرياضيات)، ومادة التاريخ للشعبة (الأدبية)، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.