عاجل.. «التعليم» تعلن رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023-2024 للعام والفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقديم للصف الأول الثانوي للمدارس الثانوي العام والتعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل 2023-2024، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باتخاذ مجموعة من الضوابط والإجراءات كالتالى:

- تحديد مسؤول منصة التنسيق المرحلة الثانوية بالمديرية على أن يتم موافقة الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بيانات المسؤول متضمنة (كود الموظف / الاسم رباعي / رقم المحمول) وأن يتم إرسال البيانات المطلوبة من خلال البريد الإلكتروني (COPTemoe.gov.eg) بخطاب معتمد من مدير المديرية.

- مسؤول منصة التنسيق للمرحلة الثانوية القيام بالمهام التالية :

- تسجيل قائمة بيانات المسؤولين عن تنسيق التعليم الفني وتنسيق التعليم العام.

- مراجعة قائمة المدارس (عام لغنى) لتحديد المدارس التي لن تتاح للتنسيق للعام الدراسي 2024-2023.

- متابعة أداء فرق العمل، ومتابعة التسجيل الإلكتروني للطلاب وموقف قيام المدارس بالبت في الطلبات المقدمة إليها وتحديد موعد بداية ونهاية لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وأن يتولى المسؤولون عن تنسيق التعليم العام وتنسيق التعليم الفني المهام التالية :

- تحديد الحد الأدنى للقبول وفق كل مرحلة من مراحل التنسيق.

- تسجيل خريطة التوزيع الجغرافي القبول بالمدارس ومتابعة موقف تسجيل الطلاب للتقدم للتنسيق وفقاً لكل مرحلة ، ومتابعة موقف المدارس بالبت في الطلبات المقدمة إليها واستلام متطلبات التقدم للطلاب.

- بالنسبة لمديري المدارس الثانوية التابعة للمديريات (العام / الفنى) يتم التنبيه على الطلاب المتقدمين للتنسيق بالمدارس الثانوية بالتقدم التنسيق إلكترونياً عبر المنصة المشار إليها بعالية، وذلك وفقاً للمواعيد التي تحددها المديريات والتنبيه على مديري المدارس بضرورة البت في طلبات الطلاب المقدمة للمدرسة لتمكينهم من سداد المصروفات الدراسية من خلال منافذ الدفع، وكذلك تسجيل موقف استلام ملفات الطلاب المقبولين (بعد استلام إيصال سداد المصروفات الدراسية، وذلك عقب خلق كل مرحلة تنسيق ووفقاً للمواعيد التي تحددها مديريتكم، مع اعتبار الأمر مهم جداً).