استخراج نتائج الثانوية العامة 2023 في اليمن.. بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن نتائج الثانوية العامة 2023 في اليمن، ويمكن الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، حيث أعلنت الوزارة عن نتائج الثانوية العامة لعام 2023 في جميع المحافظات اليمنية، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور استخراج نتائج الثانوية العامة بواسطة رقم الجلوس والاسم، عبر الرابط الرسمي yemenexam.com.

رقم الجلوس شرط استخراج نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023

ويمكن لأي طالب استخراج نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023، الخاصة به من خلال رقم الجلوس، ولاستخراج نتائج الثانوية العامة 2023 في اليمن، يجب اتباع بعض الخطوات بدايتها زيارة موقع وزارة التربية اليمنية على الإنترنت، ثم تحديد القسم المناسب سواء كان علمي أو أدبي، وكذلك تحديد العام الدراسي الخاض بالثانوية العامة والذي يجب أن يكون عام 2022 - 2023.

أهمية رمز التحقق لاستخراج نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023

وعقب الخطوات السابقة، يجب الضغط على رمز التحقق، وادخاله بشكل صحيح كوسيلة للتحقق من أن استخراج نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023 سيكون بواسطة طالب وليس برنامج كمبيوتر، وبعد ذلك يتم إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص، ثم الضغط على كلمة "استعلام" لاستخراج النتيجة.

وكانت وزارة التربية والتعليم اليمنية قد أعلنت مؤخرًا انتهاء اللجان المختصة من اتمام الإجراءات الخاصة باختبارات الثانوية العامة.