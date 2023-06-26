مدير أمن سوهاج يشهد جلسة صلح أبناء العمومة من عائلة «البوابة» بالبلينا 

شهد اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج مراسم الصلح التي تمت اليوم بين أبناء العمومة من عائلة «البوابة»، بقرية الساحل التابعة لمركز البلينا.

وشهد أيضا مراسم جلسة الصلح اللواء أحمد فجر نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء محمود طه رئيس مباحث المديرية، والنائب عبد الحكيم العش، والنائب نور أبوستيت، والنائب خليفة رضوان، والنائب شعبان لطفي أعضاء مجلس النواب، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، والدكتور أحمد حمادي رئيس، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي، والمسيحي، والآلاف من عمد ومشايخ وأهالي مركز البلينا، والمراكز والمحافظات المجاورة.

أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف

ووجه مدير خلال كلمته التي ألقاها التحية لجميع الحضور من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، وأهالي قرية الساحل، وهنأ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، كما هنأ أبناء العمومة طرفي المصالحة على إنهاء الخصومة، مؤكدا أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، والالتزام بتعاليم الأديان السماوية التي تدعو إلى المحبة والتسامح، والاستماع إلى صوت العقل، مشيدا بمجهودات رجال الأمن، ولجنة المصالحات، والعقلاء من أبناء القرية، مشيرا إلى أهمية التركيز على تحقيق التنمية، والحفاظ على أبنائنا.

بذل كل الجهود لإنهاء الخصومات

أكد اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، حرص مديرية الأمن علي تنفيذ توجيهات وزير الداخلية ببذل كافة الجهود لإنهاء الخصومات الثأرية، والخلافات في مهدها، موجها الشكر لمحافظ سوهاج، على دعمه الدائم لكافة مساعي الصلح بجميع مراكز المحافظة، ولكل من ساهم وسعي لهذا الصلح، مؤكدا أهمية التصالح لاستكمال مسيرة السلام والتنمية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الخصومة بأداء القسم الخاص بالصلح

وقد أسدل الستار على الخصومة الثأرية بين أبناء العمومة وأنهيت الخصومة بأداء القسم الخاص بالصلح وسط فرحة عارمة من جميع الحضور.