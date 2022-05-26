جلسة صلح بين عائلتين في سوهاج بحضور نائب المحافظ

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اللواء ضياء الدين أبوالعزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، لحضور مراسم الصلح بين عائلتي «آل أبوالدقون» و«آل مقلد» بقرية «إدفا» بمركز سوهاج.

حضر جلسة الصلح اللواء مصطفى محمد حكمدار مديرية أمن سوهاج، واللواء أحمد عزيز مساعد مدير أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج، والنائب حاتم مبارك، والنائب أحمد عواجة، أعضاء مجلس النواب، والمستشار الدكتور حمودة سيد محمود رئيس لجنة المصالحات بمركز سوهاج، والشيخ إبراهيم السوهاجي، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وعمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.

جهود كبيرة لإنهاء الخصومة

ونقل السكرتير العام المساعد تقدير محافظ سوهاج للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء تلك الخصومة، داعيًا إلى نبذ العنف والوقوف صفًا واحدًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة، مؤكدا أنه لا تنمية بدون أمن وأمان، متمنيًا أن تصبح محافظة سوهاج خالية من الخصومات الثأرية في القريب العاجل.

مراسم الصلح بين العائلتين

وجرت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بمحافظة سوهاج بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والنائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب، والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، بنظام القودة «الكفن»، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.