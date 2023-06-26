لزيادة الإنتاج.. 4 نصائح عند زراعة الذرة الشامية في الإسكندرية

تستمر مديرية الزراعة بالإسكندرية فى تقديم النصح والإرشاد وتوعية المزارعين للوصول إلى أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية بصفة خاصة والحفاظ على خصوبة الأراضي الزراعية، فكلما زاد إنتاج المحصول تعم الاستفادة لأسرة المزارع والمجتمع والدولة ولا تتوقف مديرية الزراعة بالإسكندرية عن تقديم ندوات التوعية والتنقل إلى أماكن تواجد المزارعين في أطراف الإسكندرية للوصول لهذا الهدف.

الإرشاد الزراعي حق للمزارع

تقول المهندسة تريزة سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالإسكندرية لـ«الوطن» إنه من حق المزارع أن يتم توجيهه وإرشاده عن أفضل الطرق للحصول على محصول وفير ومنتج جيد، لذلك تنظم إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالإسكندرية ندوات مستمرة فى أماكن الأراضي الزراعية فى أبيس والعامرية وقرى البنجر والمعمورة إلى جانب تدريبهم على الاستفادة من المشروعات اليدوية البسيطة لزوجات المزارعين ونقدم الإرشادات لمحصول الذرة الشامية.

الذرة لا يتحمل العطش

أضافت المهندسة تريزة سعد، أن الذرة الشامية من المحاصيل الهامة، ولذلك نقدم للمزارعين بعض التوصيات التي يجب اتباعها من أهمها عدم زراعة الذرة الشامية من تقاوى كسر من العام السابق والحصول على التقاوي من إدارة التقاوي بوزارة الزراعة والجهات التابعة لها واتباع التعليمات التالية.

لا ينصح بزراعة الذرة في أراض سيئة الصرف أو تربة ملحية أو أرض ضعيفة لأن الذرة حساسة للملوحة ولا تتحمل الظروف المناخية شديدة الحرارة خاصة وقت التزهير.

- الزراعة بعد البرسيم أو الفول أو الخضر خاصة البطاطس لتسريع النمو والحصول على إنتاجية عالية.

-الذرة من النباتات النجيلية فيجب زراعته في أرض ناعمة وفى خطوط 10 – 12 خط / 2 قصبة حسب مسافات الزراعة بين النباتات ونوع التربة.

- عدم تعطيش الذرة والري بالغمر من 7 إلى 12 يوما والري بالتنقيط كل 2 إلى 3 أيام