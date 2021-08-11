الإرشاد الزراعى: إنشاء مصنع لتحويل 250 ألف طن قش أرز لأخشاب سنويا

قال علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن حرق المخلفات بشكل عام يؤدى إلى ظهور السحابه السوداء على مستوى الجمهورية، والدولة بذلت من خلال وزارتي الزراعة والبيئة جهودا مضنيه طيلة السنوات الماضية لتعظيم الاستفاده من قش الأرز، وتحويله إلى صناعات عدة حتى بات ذا قيمه اقتصادية كبرى.

وأضاف عزوز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن قش الأرز يجري استخدامه حاليا في صناعة الأعلاف والسماد العضوي وتغذيه الحيوانات، كما أن القيمة الاقتصادية من استخدام قش الأرز باتت أعلي مما كانت عليه من قبل بعدما تم بناء مصنع للأخشاب بإمكانه تحويل 250 طن قش أرز سنويا لمنتجات ذات قيمة وأخشاب مسطحه: «الفلاح المصري الذكي بقي حريص على الاستفاده منه».

وأوضح أن كل الجهات عملت على توعيه المواطنين وإرشادهم إلى ضرورة عدم حرق قش الأرز من خلال الندوات التي تم إطلاقها في دور العبادة والمدارس والجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة، لافتا إلى أن كافة الجهات المعنية دائما ما يكون لها الدور الأكبر في التوعيه ضد تلوث البيئة، مشيرا إلى أن هناك خطة واستراتيجية عمل تم وضعها من شأنها تعظيم الاستفاده من المخلفات الزراعية، كما بات يجرى توجيه إدارة المخلفات الزراعية لإنتاج صناعات مغذيه وتقليل تلويث البيئة، قائلا: «ده بيكون ليه بعد اقتصادي وبيئي كبير ولازم كلنا نستفيد من هذا».

وأكد أنه قبل وأثناء موسم الحصاد يتم عقد الكثير من الندوات الارشاديه بمختلف المحافظات من أجل التوعيه بأهمية الحفاظ على البيئة ولعدم حرق قش الأرز، حيث أنه وخلال العام الماضي وصل عدد الندوات التي تم تدشينها قبل وأثناء موسم الحصاد لألفين ندوة.

وتابع: «الإجراءات المتبعه بيتم فيها تشكيل لجان مركزية بكل محافظة من جل متابعه الأمر، وعقد غرف عمليات مع المسؤوليين للتأكيد على تدوير المخلفات بالتنسيق، ودائما ما يكون لوزارة التنمية المحلية دور في المحافظات، حيث تعمل على دور التوعيه والارشاد والتوجيه للمزارع بضرورة الحفاظ على البيئة وعدم حرق قش الأرز.