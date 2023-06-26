عاجل.. تحذير طبي من مرض خطير ينتشر في عيد الأضحى

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومي للقلب الأسبق، من مرض في غاية الخطورة، ينتشر بشكل كبير في عيد الأضحى المبارك، نتيجة لتناول اللحوم الحمراء بشكل مبالغ.

وأوضح «شعبان»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذا المرض هو النقرس، والذي يعد أحد أنواع التهاب المفاصل، وتم تسميته بـ«داء الملوك»، موضحا أنه عادة ما يصيب مفصل الإصبع الكبير في القدمين.

خطورة النقرس

وأشار عميد المعهد القومي للقلب الأسبق، إلى أن احتواء اللحوم الحمراء على نسبة عالية من البيورين يتسبب في ارتفاع حمض اليوريك بالدم، إذ تتسبب المستويات العالية من اليوريك وتراكمها حول مفصل الإصبع الكبير بالقدم، بالتعرض للالتهاب والتورم، ومن بعدها الإصابة بمرض النقرس.

وقدم «شعبان» عددا من النصائح للحد من التعرض للإصابة بالنقرس، بخلاف تقليل تناول اللحوم الحمراء، وجاءت النصائح كالتالي:

طرق الوقاية من النقرس

- تناول البقوليات مثل الفول.

- الابتعاد عن المشروبات الغازية.

- الحرص على شرب كمية مناسبة من الماء بشكل يومي.

- الحفاظ على وزن الجسم.

وحذر، من ارتفاع معدل حمض اليوريك بالدم عن الحد الطبيعي، إذ يمثل خطرا كبيرا على صحة الشرايين، موضحا أن المعدل الطبيعي له بالجسم يكون كالتالي:

- أقل من 7 عند الرجال.

- أقل من 6 عند النساء.