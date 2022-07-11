يصيب الرجال.. «هيئة الدواء» تكشف أسباب الإصابة بمرض النقرس

كشفت هيئة الدواء المصرية، في تقرير رسمي لها، عن أسباب الإصابة بمرض النقرس، مؤكدة أن هناك عدة أسباب وراء الإصابة وهي:

- وجود مستويات مرتفعة من حمض اليوريك في الدم.

- تراكم أملاح اليورات في المفاصل؛ ما يؤدي إلى الالتهاب والألم الشديد والتورم المصاحبين لنوبات النقرس.

وقالت هيئة الدواء إنه من العوامل التي تزيد من احتمالية ارتفاع مستوى حمض اليوريك بالجسم هي:

- النظام الغذائي، حيث يرفع النظام الغذائي الغني باللحوم الحمراء، والمأكولات البحرية، والمشروبات المحلاة بسكر الفاكهة «الفركتوز»، من معدلات حمض اليوريك، ومن ثم زيادة مخاطر الإصابة بالنقرس.

أسباب الإصابة بمرض النقرس

كما ذكرت هيئة الدواء، أسباب الإصابة بمرض النقرس وهي:

- وزن الجسم: في حال زيادة وزن الجسم عن الطبيعي، ينتج الجسم المزيد من حمض اليوريك، وتزداد صعوبة عمل الكلى في التخلص منه.

- حالات طبية معينة: تزيد أمراض وحالات معينة من مخاطر الإصابة بالنقرس، وتشتمل على ارتفاع ضغط الدم، والحالات المزمنة، مثل داء السكري والسمنة وأمراض القلب والكلى.

- التاريخ العائلي مع النقرس: تزداد احتمالية الإصابة بالنقرس إذا كان هناك أفراد آخرون في العائلة مصابون به.

- عمر الشخص ونوعه: تزداد الإصابة بالنقرس بين الرجال؛ نظرًا لأن معدلات حمض اليوريك تكون أقل عند النساء.

ورشة عمل جديدة من هيئة الدواء

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن إجراءات تقديم ومراجعة الملفات الخاصة بالنشرات الصيدلية، لافتا إلى أنه من المقرر بدء انعقاد المحاضرات الأسبوع المقبل بمقر الهيئة، ومتاح عبر إحدى المنصات الإلكترونية التابعة لها.