«الخارجية الفلسطينية» تُدين قرار إسرائيل ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الخاص بالمصادقة النهائية على بناء نحو 5700 وحدة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم، المصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية «جريمة جديدة ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني»، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «وفا».

وأضافت الوزارة: «نرى في تلك الوحدات الاستعمارية الجديدة مكافأة لليمين الإسرائيلي المتطرف ولسموتريش وبن غفير وأمثالهما، واتباعهما من الإرهابيين الذين سيوظفون تلك الوحدات لتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، بما يعنيه ذلك من منحهم فرصة أكبر لتصعيد اعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل».