الاحتلال الإسرائيلي يجرف قطعة أرض في نابلس تمهيدا لتحويلها إلى مُستوطنة

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 6 بيوت متنقلة «كرفانات» على أراضي منطقة اللبن الشرقية جنوب نابلس، على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله.

الاحتلال يجرف أراض فلسطينية

وجرّفت جرافات الاحتلال أرضًا تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين في المنطقة الواقعة على الطريق جنوب اللبن الشرقية وسنجل، لتهيئتها لإقامة البؤرة الاستيطانية، فيما يبدو عقابا جماعيًا وانتقامًا من الفلسطينيين بالمنطقة القريبة من موقع هجوم استهدف قبل يومين محطة وقود، وأسفر عن مقتل 4 مستوطنين، قبل استشهاد منفذيه.

يُذكر أنّ المنطقة المحيطة ببلدات سنجل وترمسعيا واللبن الشرقية، محاصرة بأكثر من 7 بؤر استيطانية متلاصقة فوق تلال البلدات الثلاث، إضافة إلى مستوطنات عيلي ومعالي ليفونه وشيلو، لتشكل بذلك تكتلا استيطانيا ضخما وسط الضفة الغربية، والذي يعد فاصلا بين شمالها وجنوبها.