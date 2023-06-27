عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية: الله جعل الجماعة نجاة والفرقة سببا للعذاب

قال عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية يوسف بن محمد بن سعيد: «الحمد لله العزيز الوهاب الذي جعل الجماعة نجاة والفرقة سبب للعذاب، وأمر سبحانه بوحدة الصف وجمع الكلمة والائتلاف، وأنهى عن كل ما يحدث التفرق والاختلاف، وأشهد ان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نرجو وإياه نخاف وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمد عبده ورسوله أمر بالتعاون والاجتماع ونهى عن التنافر والنزاع.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، خلال خطبة عرفة من مسجد نَمرة: «الله أمر النبي ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة فقال: «قل يا أيها الناس إنّي رسول الله إليكم جميعا الذين له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت».