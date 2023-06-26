«شؤون الحرمين»: ترجمة خطبة عرفة إلى 20 لغة

أعلن وكيل الرئيس العام لشؤون الحرمين للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، زيادة عدد اللغات المترجمة خطبة عرفة إلى 20 لغة عالمية.

وأوضح أنَّ اللغات هي «الفرنسية والإنجليزية و الفارسية والأوردو والهوسا والروسي والتركي والبنجابية والصيني وملايو والسواحلية والإسبانية والبرتغالية والأمهرية والألمانية والسويدية والإيطالية والمالايالامية والبوسنية والفلبينية»، وبثها لكل أصقاع العالم عبر منصة منارة الحرمين ليتسع بذلك تغطية البث لأغلب مناطق العالم مع الاستمرار بنشر الترجمة على قناتي القرآن والسنة النبوية بالإضافة إلى 10 محطات إذاعية على أثير FM.

ترجمة خطبة عرفة

وأشار «الحميدي» إلى أنَّ المشروع قد بدأ مهام ترجمة خطبة عرفة بعد صدور الأمر من خادم الحرمين الشريفين بعام 1439هـ بخمس لغات عالمية، وبثه عبر منصتين رقميتين و5 إذاعات FM، وفي العام الذي يليه1440هـ تمت زيادة عدد اللغات بواقع ستة لغات، وإضافة محطة إذاعية سادسة ، وفي عام 1441هـ و 1442هـ تمّ رفع عدد اللغات إلى 10 لغات، بمنصتين إلكترونية و رفع عدد المحطات الإذاعية إلى 10 محطات، وكذلك تمت الترجمة الكتابية على قناة القرآن الكريم والسنة النبوية في التلفزيون السعودية وفي عام 1443هـ تمت زيادة عدد اللغات لـ14 لغة .

وزارة الحج والعمرة

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون الحرمين للغات والترجمة أنَّه بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة تمّ نشر التصاميم الرقمية لأكثر من 200 حملة داخلية وخارجية للتعريف بمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة وكيفية الاستماع لها بعشرين لغة متعددة دون الحاجة للتوجه إلى مسجد نمرة مما يسهم بشكل مباشر في انسيابية وتخفيف الازدحام وضبط الحشود.