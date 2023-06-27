عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية: أهل التوحيد كُتبت لهم النجاة والعاقبة الحميدة

قال عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية يوسف بن محمد بن سعيد: «يا أيها المسلمون أتقوا الله تعالى لتكونوا من المصلحين الفائزين في الدنيا والآخرة، من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم».

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء خلال خطبة عرفة من مسجد نَمرة: «إنَّ من حفظ حدود الله تعالى عدم صرف شيئا من العبادات لغير الله، إذ قال عز وجل: (إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوه إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعملون)»، مشيرًا إلى أنَّه من كان من أهل التوحيد كان من أهل الهداية وكانت له النجاة والعاقبة الحميدة.

واستشهد عضو هيئة كبار العلماء بقول الله تعالى: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ».